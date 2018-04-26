89110017767

Ирина 89110017767

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ставлю конкретные цели- работаю на результат, создаю положительную репутацию в глазах заказчиков, клиентов и даже конкурентов.

-Меня зовут Ирина Карташева.- Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.  Я выработала свою определенную систему, чтобы все спорилось быстро и эффективно.  Ставлю конкретные цели- работаю на результат, создаю положительную репутацию в глазах заказчиков, клиентов и даже конкурентов. Подхожу к каждому проекту индивидуально. Для большей надежности можно  согласовать условие о возврате убытка, причиненных вследствие некачественного выполнения работ- верну Вам потраченную сумму в полном объеме.Перед совместной работой полезно ознакомится:- Работаю с бюджетом от 10 до 250 тыс. р.- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней- Цена создания РК в среднем 14 900 руб. (только Директ/AdWords), 19 500 (2 системы "под ключ").                                                                                                            С Уважением, Ирина.