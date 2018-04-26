89110017767

Ставлю конкретные цели- работаю на результат, создаю положительную репутацию в глазах заказчиков, клиентов и даже конкурентов.

-Меня зовут Ирина Карташева.- Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Я выработала свою определенную систему, чтобы все спорилось быстро и эффективно. Ставлю конкретные цели- работаю на результат, создаю положительную репутацию в глазах заказчиков, клиентов и даже конкурентов. Подхожу к каждому проекту индивидуально. Для большей надежности можно согласовать условие о возврате убытка, причиненных вследствие некачественного выполнения работ- верну Вам потраченную сумму в полном объеме.Перед совместной работой полезно ознакомится:- Работаю с бюджетом от 10 до 250 тыс. р.- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней- Цена создания РК в среднем 14 900 руб. (только Директ/AdWords), 19 500 (2 системы "под ключ"). С Уважением, Ирина.