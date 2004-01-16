89116723824

Добрый день!Меня зовут Анастасия и я создаю: лендинги,многостраничные сайты,интернет магазины на платформе Tilda В результате нашего сотрудничества вы получите:Качественно выполненный стильный продающийся лендинг, + Адаптированный под все устройства.Будут подключены все необходимые сервисы . 4 года опыта создания фото/видео контента, профессиональное владение пакетом программ Adobe и DaVinci.Делаю удобные,продающиеся дизайны с WOW эффектом для ваших сайтов.Работаю по новым трендам 2020 года Именно я смогу закрыть ВАШУ БОЛЬ с маленьким приходом рекламы ведь я :делаю кликабельные трендовые макеты.дизайню яркие и эстетичные чек-листы, которые завлекут подписчика и покажут,что вы-блоггер со вкусом!Вы просто обязаны не пройти мимо!Ведь мои макеты пользуются успехами на таргетированной рекламе и на рекламе у блогеров,а мои чек-листы завлекают подписчиков и заставляют их кликнуть "подписаться"Общаюсь человеческим языков с людьми и всегда готова пойти на встречу.Постоянно нахожусь на связи и не откладываю заказ на потом.Портфолио:Сайты: http://ladovlada.tilda.ws https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fcreation.sites.tilda.ws%2F Дизайн: https://wampi.ru/image/6ojMAUY https://wampi.ru/image/6ojMJuJ https://wampi.ru/image/6oFfJzZЗаранее спасибо за ответ.Буду рада работать именно с вами!
Действие аккаунта приостановлено!