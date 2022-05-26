89134526709

Иоганн Гутенберг мой сивол образованности и мирового вклада в жизнь людей.

Что касается меня лично, то человек я самый обычный и практически ничем не выдающийся.Что больше всего люблю: работать балансером. Получается у меня это вроде неплохо,это дело хлопотное и неблагодарное,но кто-то же должен этим заниматься!!!))) В общем, если я еще не слишком утомил вас своим жизнеописанием и могу быть хоть чем-то полезен уважаемому сообществу, то буду очень рад быть принятым в его ряды.