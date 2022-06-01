89137434259

WILDBERRIES, Менеджер по работе с маркетплейсами WILDBERRIES WB
Ваш товар в топ выдаче на WILDBERRIES(WB )B). Настройка и ведение вашего бизнеса в любом регионе.
Какие услуги я предоставляю:
1.Вход на WILDBERRIES - бесплатно
2.Ведение WILDBERRIES - 33 000 в месяц
3.Увеличение продаж на WILDBERRIES - цена договорная
1. "Вход на WILDBERRIES": для тех, кто только решил продавать на WB.
- Регистрация на WB, заключение договора с WB;
- Создание личного кабинета, регистрация бренда;
- Анализ конкурентов в вашей нише на WB, подбор индивидуальной стратегии;
- Сервисы аналитики WB;
- Правильное заполнение карточки(ек) товара;
- Работа с акциями, скидками на WB;
- Заполнение описания товара и параметров для обеспечения максимально частой выдачи клиентам;
- Инфографика и правильное наполнение фотографиями;
- Оформление документов на различные категории товаров, необходимо для продажи на WB;
- Ключевые слова, создание семантического ядра товара на WB. Больше переходов - больше продаж;
- Генерация баркодов;
- Оформление поставки товара;
- Упаковка товара, имиджевая упаковка, подарочная упаковка;
- Создание этикеток на товар для отправки по требованиям WB;
- Правильное ценообразование для WB;
- Расчет цены товара, маржинальности для WB с учетом всех затрат и налогов;
- Отгрузка и отправка товара;
- Работа со складами;
- Отчётность по продажам и остаткам товара.
2. "Ведение WILDBERRIES" - для всех. Веду вашу торговлю на WILDBERRIES под ключ.
3. "Увеличение продаж на WILDBERRIES": для действующих продавцов на WILDBERRIES.
- Анализ карточек ваших товаров на WB с помощью сервисов аналитики;
- Анализ конкурентов;
- Анализ ниши продукта;
- Оптимизация карточек товара для максимально частой выдачи клиентам по запросу;
- Ключевые слова, корректировка семантического ядра товара на WB. вывод в топ;
- Расчет цены товара, маржинальности для WB с учетом всех затрат и налогов;
- Работа с акциями, скидками на WB;
- Работа с отзывами и вопросами покупателей;
- Увеличение продаж в несезон.
Настраиваю и веду ваш бизнес в WILDBERRIES, вывожу в топ выдач!
Работая со мной, вы экономите временной ресурс, экономите на подборе и обучении сотрудников по работе с WB, экономите на росте штата сотрудников.
- Бесплатно выведу ваш товар на WB при заключении договора на ведение.