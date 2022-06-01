89137434259

Менеджер по работе с маркетплейсами wildberries WB

WILDBERRIES, Менеджер по работе с маркетплейсами WILDBERRIES WB

Ваш товар в топ выдаче на WILDBERRIES(WB )B). Настройка и ведение вашего бизнеса в любом регионе.

Какие услуги я предоставляю:

1.Вход на WILDBERRIES - бесплатно

2.Ведение WILDBERRIES - 33 000 в месяц

3.Увеличение продаж на WILDBERRIES - цена договорная

1. "Вход на WILDBERRIES": для тех, кто только решил продавать на WB.

- Регистрация на WB, заключение договора с WB;

- Создание личного кабинета, регистрация бренда;

- Анализ конкурентов в вашей нише на WB, подбор индивидуальной стратегии;

- Сервисы аналитики WB;

- Правильное заполнение карточки(ек) товара;

- Работа с акциями, скидками на WB;

- Заполнение описания товара и параметров для обеспечения максимально частой выдачи клиентам;

- Инфографика и правильное наполнение фотографиями;

- Оформление документов на различные категории товаров, необходимо для продажи на WB;

- Ключевые слова, создание семантического ядра товара на WB. Больше переходов - больше продаж;

- Генерация баркодов;

- Оформление поставки товара;

- Упаковка товара, имиджевая упаковка, подарочная упаковка;

- Создание этикеток на товар для отправки по требованиям WB;

- Правильное ценообразование для WB;

- Расчет цены товара, маржинальности для WB с учетом всех затрат и налогов;

- Отгрузка и отправка товара;

- Работа со складами;

- Отчётность по продажам и остаткам товара.

2. "Ведение WILDBERRIES" - для всех. Веду вашу торговлю на WILDBERRIES под ключ.

3. "Увеличение продаж на WILDBERRIES": для действующих продавцов на WILDBERRIES.

- Анализ карточек ваших товаров на WB с помощью сервисов аналитики;

- Анализ конкурентов;

- Анализ ниши продукта;

- Оптимизация карточек товара для максимально частой выдачи клиентам по запросу;

- Ключевые слова, корректировка семантического ядра товара на WB. вывод в топ;

- Расчет цены товара, маржинальности для WB с учетом всех затрат и налогов;

- Работа с акциями, скидками на WB;

- Работа с отзывами и вопросами покупателей;

- Увеличение продаж в несезон.

Настраиваю и веду ваш бизнес в WILDBERRIES, вывожу в топ выдач!

Работая со мной, вы экономите временной ресурс, экономите на подборе и обучении сотрудников по работе с WB, экономите на росте штата сотрудников.

- Бесплатно выведу ваш товар на WB при заключении договора на ведение.