89186382389

Функциональные обязанности: — перевод документации; — устный перевод на совещаниях; — подготовка и перевод речи; — работа с персоналом по изучению язы

Цель: Получение должности переводчика.

Образование: сентябрь 2001 г. – июнь 2005 г. Харьковский национальный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, филологический факультет, специальность – «переводчик», диплом бакалавра (дневное отделение). сентябрь 2005 г. – июнь 2007 г. Киевский национальный институт им. Т. Шевченко, факультет иностранных языков, специальность – «переводчик», диплом магистра (заочное отделение). Дополнительное образование: апрель 2003 г

. Участие в международной конференции студентов-филологов г. Берлин. май 2006 г. – август 2006 г.

Курсы по углубленном изучению технического английского, немецкого и испанского языков. Опыт работы: Переводчик май 2007 г. – апрель 2009 г. ЧП Лайт Медиа г. Киев. Функциональные обязанности: — выполнение устных и письменных переводов; — ведение документации; — приём иностранных клиентов; — сопровождение руководителя на встречах. Переводчик июль 2009 г. – настоящее время, ООО «Холдинвест», г. Харьков, Функциональные обязанности: — перевод документации; — устный перевод на совещаниях; — подготовка и перевод речи; — работа с персоналом по изучению языков. Профессиональные навыки: — Уверенный пользователь ПК; — Владение офисной техникой; — Грамотность речи и письма; — Знание этикета делового общения.