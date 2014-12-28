леди Mot

Цель: соискание должности специалиста по подбору кадров

Образование:Высшее (заочное) 2000-2003 г.г. Воронежский экономико-правовой институт

Специальность: психолог, преподаватель психологии

Среднее(заочное) 1991-1995 г.г. Бутурлиновский педагогический колледж

Специальность: учитель черчения и рисования.

с 2009 года а/н "ЛИСКИ-ГРАД"

Должность: риэлтор

Должностные обязанности:

анализ рынка недвижимости

проведение встреч с клиентами

оценка недвижимости

сопровождение, заключение сделок

на уровне опытного пользователя(Microsoft Office, Интернет, Adobe Photoshop)

Личные качества: умение устанавливать деловые контакты и развивать их, ответственность, внимательность, высокая работоспособность.

Ожидаемый уровень заработной платы: 15 000-30 000 рублей.

Готов приступить к работе в ближайшее время.