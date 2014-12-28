89204288600

Людмила 89204288600

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
леди Mot

Цель: соискание должности специалиста по подбору кадров

Образование:Высшее (заочное) 2000-2003 г.г. Воронежский экономико-правовой институт

Специальность: психолог, преподаватель психологии

                            Среднее(заочное) 1991-1995 г.г. Бутурлиновский педагогический колледж

Специальность: учитель черчения и рисования. 

 

с 2009 года  а/н "ЛИСКИ-ГРАД"

Должность: риэлтор

Должностные обязанности:

  • анализ рынка недвижимости
  • проведение встреч с клиентами
  • оценка недвижимости
  • сопровождение, заключение сделок
Знания иностранных языков: нет

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя(Microsoft Office, Интернет, Adobe Photoshop)

Личные качества: умение устанавливать деловые контакты и развивать их, ответственность, внимательность, высокая  работоспособность. 

 Ожидаемый уровень заработной платы:    15 000-30 000 рублей.

Готов приступить к работе в ближайшее время. 

Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга