леди Mot
Цель: соискание должности специалиста по подбору кадров
Образование:Высшее (заочное) 2000-2003 г.г. Воронежский экономико-правовой институт
Специальность: психолог, преподаватель психологии
Среднее(заочное) 1991-1995 г.г. Бутурлиновский педагогический колледж
Специальность: учитель черчения и рисования.
с 2009 года а/н "ЛИСКИ-ГРАД"
Должность: риэлтор
Должностные обязанности:
- анализ рынка недвижимости
- проведение встреч с клиентами
- оценка недвижимости
- сопровождение, заключение сделок
Личные качества: умение устанавливать деловые контакты и развивать их, ответственность, внимательность, высокая работоспособность.
Ожидаемый уровень заработной платы: 15 000-30 000 рублей.
Готов приступить к работе в ближайшее время.
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