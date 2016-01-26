Дизайн жилых и общественных помещений.

Кряквина Нина Юрьевна[table]

Дата рождения:

08.07.1987г

Контактная информация:

г. Санкт Петербург моб.: 89218961669 e-mail: [email protected] Веб сайт: http://kryakvina.ru/ http://kryakvina.ru

Образование: 2011-2014 гг. Опыт работы: Обо мне:

Санкт-Петербург Международная Школа Дизайна. Дизайнер жилых и общественных помещений. Дизайнер. Сотрудничала с архитектором Климовой Варварой Викторовной, которая ведет

частные дизайн-проекты. - выполнение всех рабочих чертежей в AutoCAD; - выполнение разверток и разрезов помещений в AutoCAD;

- внесение изменений в существующие чертежи в AutoCAD; - 3dMax визуализация;

- выезд на объект, обмеры;

- сканирование, ксерокопирование, печать проектной документации.

Успешное выполнение заданий. Совместная работа с ГАП. Работа в команде. Инженер-проектировщик ООО «Век» - проектирование систем вентиляции и кондиционирования; - выезд на объекты, обмеры; - работа в AutoCAD; Имею опыт работы обмеров помещений. За время обучения научилась самостоятельному выполнению

рабочих чертежей интерьера и экстерьера (разрезы, развертки, конструктивные узлы,). Во время обучения проектировала такие объекты как: двух уровневая квартира в многоэтажном доме (старый фонд), общественный проект - ресторан площадью 200м2, дипломный проект - двухуровневая квартира в четырех

этажном доме, на последнем этаже, площадью 290м2. Все проекты были выполнены полностью самостоятельно, от начала и до конца. Ручная подача (фор эскизы в карандаше и акварели-отмывка, AutoCAD( рабочие чертежи,развертки ,разрезы, детали мной придуманные и вычерченные по моим эскизам), 3dMax визуализация интерьера и экстерьера, Adobe Photoshop, пояснительная записка( авторский лист, концепция, портрет заказчика, исходные данные, АПЗ, спецификации помещений и отделочных

материалов). Все проекты защитила на отлично. Награды: В декабре 2012г

проходила онлайн курсы из Лондона: «Бриф и психология общения с

заказчиком». Автор: Lyndall Fernie. Имеется сертификат. В октябре 2013г проходила онлайн курсы из Лондона: «Креативный Скетч». Автор: Antony Gibbon. Имеется сертификат.

Дополнительные навыки и интересы:

AutoCAD, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Exel, Internet, электронная почта, 3dMax. Увлечения: архитектура, рисование, моделирование, история, спорт, иностранные языки, танцы, йога, путешествие.

Личные качества: Дополнительные сведения:

Работоспособность, быстрая обучаемость, способность принятия нестандартных решений, честность,

коммуникабельность, опрятный внешний вид, креативное мышление. Гражданство: РФ Семейное положение: не замужем

Возможность командировок: есть. Возможность работать, как в офисе, так и на дому. Свободно рисую от руки. Владею различными техниками живописи (акварель, гуашь,

пастель), графики (простые карандаши, сангина, уголь). Навыки выполнения

архитектурных чертежей. Знание инженерно-строительных норм и эргономики.

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