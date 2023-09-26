Сделаю ваше задание с удовольствием

Веб дизайнер

Нельзя обойти стороной и структуру сайта-портфолио – она была также проработана на высшем уровне. На первом экране рассказывается чей этот сайт – UX/UI и Product дизайнера. Следом идут блоки, раскрывающие ценности специалиста. После этого показываются этапы работ, чтобы заказчик понимал, как происходит процесс создания проекта. В конце указывается стоимость и дополнительная информация – блог, который закрепляет экспертность дизайнера, и контакты.