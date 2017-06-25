В юности вся сила

Являюсь студенткой Сибирского Федерального Университета

Института педагогики, психологии и социологии по направлению "педагогическое образование".

Владею знаниями русского языка на профильном уровне. Имею опыт с большим объемом работы.

Привыкла выполнять всё в срок, на высшем уровне.