Карина Игнатова 8923349687389233496873
25 летРоссия/Красноярск
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
В юности вся сила
Являюсь студенткой Сибирского Федерального Университета
Института педагогики, психологии и социологии по направлению "педагогическое образование".
Владею знаниями русского языка на профильном уровне. Имею опыт с большим объемом работы.
Привыкла выполнять всё в срок, на высшем уровне.
Действие аккаунта приостановлено!
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$8/час
нет рейтинга