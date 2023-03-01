89288718666Aa

Валерия 89288718666Aa

 
21 годРоссия/Дербент
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Ассистент

Здравствуйте, меня зовут Валерия

Стану вашим личным ассистентом (помощником)

•Напомню вам о встречах

•Буду вести ваш календарь

•Забронирую отель, ресторан

•Запишу вас на процедуры

•договорюсь за вас о встречи

•найду исполнителя какой либо задачи( сделать баннер , напечатать листовки , буклеты , визитки) и проконтролируют выполнение

•Расшифровка фото, аудио/видео в текстовый формат