89288718666Aa

Валерия 89288718666Aa89288718666Aa
21 годРоссия/Дербент
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Ассистент
Здравствуйте, меня зовут Валерия
Стану вашим личным ассистентом (помощником)
•Напомню вам о встречах
•Буду вести ваш календарь
•Забронирую отель, ресторан
•Запишу вас на процедуры
•договорюсь за вас о встречи
•найду исполнителя какой либо задачи( сделать баннер , напечатать листовки , буклеты , визитки) и проконтролируют выполнение
•Расшифровка фото, аудио/видео в текстовый формат
Я против войны в Украине!