Ассистент Здравствуйте, меня зовут Валерия Стану вашим личным ассистентом (помощником) •Напомню вам о встречах •Буду вести ваш календарь •Забронирую отель, ресторан •Запишу вас на процедуры •договорюсь за вас о встречи •найду исполнителя какой либо задачи( сделать баннер , напечатать листовки , буклеты , визитки) и проконтролируют выполнение •Расшифровка фото, аудио/видео в текстовый формат

Я против войны в Украине !