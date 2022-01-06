89370072677

Веб-дизайнер, контент-мейкер, SMM-специалист, визуализатор

Всем привет, меня зовут Элина懶

Я предоставляю услуги SMM-менеджера, визуализатора и контент-мейкера, а именно я:

беру на ведение коммерческие аккаунты

создаю личные логотипы брендов и заведений/визитки/презентации

делаю самое трендовое оформление сторис

создаю визуалы

оформляю полностью профиль

провожу стратегию и анализирую статистику

беру заказы единоразово, а также иду на длительное сотрудничество

для связи пишите в телеграм: t.me/ntrldsstr/

так как в сфере относительно недавно, есть возможность договориться о прайсе