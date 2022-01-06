89370072677

Веб-дизайнер, контент-мейкер, SMM-специалист, визуализатор
Всем привет, меня зовут Элина懶
Я предоставляю услуги SMM-менеджера, визуализатора и контент-мейкера, а именно я:
беру на ведение коммерческие аккаунты
создаю личные логотипы брендов и заведений/визитки/презентации
делаю самое трендовое оформление сторис
создаю визуалы
оформляю полностью профиль
провожу стратегию и анализирую статистику
беру заказы единоразово, а также иду на длительное сотрудничество
для связи пишите в телеграм: t.me/ntrldsstr/
так как в сфере относительно недавно, есть возможность договориться о прайсе
Действие аккаунта приостановлено!