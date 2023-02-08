89372144033

Менеджер Ozon

Я разносторонний специалист по продажам, с большим опытом, работы с клиентами в разной сфере деятельности.

Мотивирована

Легко обучаема, за месяц обучилась на два разных проекта

Коммуникабельная

Стараюсь выложиться на 100%

Ответственно подхожу к выполнению работы

Усидчива, есть 6 часов свободного времени

Только закончила обучение.

Успешно прошла двух месячный курс "Заработок с нуля на OZON"

Изучила 8 модулей

1) Личный кабинет поставщика

2) Создание продающей карточки товара

3) Поиск клиентов

4) Первая отгрузка товара

5) Финансы

6) Аналитика

7) Продвижение товаров

8) Продвижение магазина в ТОП

Собираю портфолио, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

https://vk.com/club217719033 ссылка на мои работы