89372144033

Менеджер Ozon
Я разносторонний специалист по продажам, с большим опытом, работы с клиентами в разной сфере деятельности.
Мотивирована
Легко обучаема, за месяц обучилась на два разных проекта
Коммуникабельная
Стараюсь выложиться на 100%
Ответственно подхожу к выполнению работы
Усидчива, есть 6 часов свободного времени
Только закончила обучение.
Успешно прошла двух месячный курс "Заработок с нуля на OZON"
Изучила 8 модулей
1) Личный кабинет поставщика
2) Создание продающей карточки товара
3) Поиск клиентов
4) Первая отгрузка товара
5) Финансы
6) Аналитика
7) Продвижение товаров
8) Продвижение магазина в ТОП
Собираю портфолио, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
https://vk.com/club217719033 ссылка на мои работы
Я против войны в Украине!