Молодой специалист, с большим опытом работы.

Многолетний опыт работы с лидерами рынка России и Украины. Пользуюсь наработанными методиками, которые позволяют предлагать минимальные цены, защиту от фильтров, повышение конверсии и продаж. Удержание сайта стоит на 20-50% дешевле чем продвижение , в зависимости от выбранной методики. Имею в портфолио более 150 работ.

Все работы по продвижению проектов выполняю только я, без делегирования задач менее грамотным специалистам. Потому всегда точно знаю, какая ситуация по вашему проекту и получаю результат в кратчайшие сроки. Так же работала за границей более пяти лет переводчиком . Имею опыт работы с текстами.

Специальность: Художник компьютерной графики и анимацииПрофессиональные навыки:Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premier Pro, Toon Boom Animate, Paint Tool Sai, Corel Draw, Autodesk 3Ds Max.

За 8 лет на рынке я работала со всеми сферами интернет бизнеса и с каждым из клиентов готов бесплатно делиться опытом и знаниями, за которые у вас на любом тренинге возьмут не маленькие деньги.

Мне выгодно, чтоб ваш бизнес рос и процветал. Если вы понимаете разницу между специалистом своего дела и рабочим широкого профиля, то мы обязательно сработаемся.

Связь: WhatsApp( 89508563602)

Либо email.