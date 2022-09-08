89513175299

Графический дизайнер.

Здравствуйте! Ищете специалиста, который выполнит заказ быстро и качественно? Вы его нашли! Официально работаю в РА "Калейдоскоп". Обладаю креативным мышлением, работаю на скорость и качество, внесу все необходимы правки, пока вы не скажете "меня всё устраивает". Моя специальность – графический дизайнер. Создаю на заказ: логотипы, шрифты, наружную рекламу, упаковку, внешний вид обложки журналов, различную символику, фирменный стиль компании или бренда, наклейки, стикеры. Обработаю любое ваше фото в AdobePhotoshop.