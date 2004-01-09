89519999055

Дарья Магазеева 8951999905589519999055
19 летРоссия/Чебоксары
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Добрый день, я - Дарья, веб-дизайнер. Создаю сайты, лендинги под ключ. Портфолио: https://www.behance.net/damagsha
Что можем сделать?
1) смысловая упаковка
2) создание прототипа
3) дизайн
4) верстка
5) подключение домена
6) подключение рассылок
7) подключение платежных систем
Работаю в конструкторе Тильда
Программы, которые использую для дизайна - Фигма, Фотошоп
Действие аккаунта приостановлено!