89519999055

Добрый день, я - Дарья, веб-дизайнер. Создаю сайты, лендинги под ключ. Портфолио: https://www.behance.net/damagsha

Что можем сделать?

1) смысловая упаковка

2) создание прототипа

3) дизайн

4) верстка

5) подключение домена

6) подключение рассылок

7) подключение платежных систем

Работаю в конструкторе Тильда

Программы, которые использую для дизайна - Фигма, Фотошоп