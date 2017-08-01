Людмила Вербанова 8952350972389523509723
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
юрисконсульт/юридическое сопровождение
Юридические услуги в области недвижимости, составления разного рода документов: Иски, ходатайства, претензии, жалобы, договоры, заключения и т.п. судебные споры (арбитраж, банкротство физлиц, жилищные, семейные, возврат некачественного товара, сопровождение сделок с недвижимостью, досудебное урегулирование спора, консультации.
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Юридические услуги
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