юрисконсульт/юридическое сопровождение

Юридические услуги в области недвижимости, составления разного рода документов: Иски, ходатайства, претензии, жалобы, договоры, заключения и т.п. судебные споры (арбитраж, банкротство физлиц, жилищные, семейные, возврат некачественного товара, сопровождение сделок с недвижимостью, досудебное урегулирование спора, консультации.