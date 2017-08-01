89523509723

Людмила Вербанова 89523509723

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
юрисконсульт/юридическое сопровождение

Юридические услуги в области недвижимости, составления разного рода документов: Иски, ходатайства, претензии, жалобы, договоры, заключения и т.п. судебные споры (арбитраж, банкротство физлиц, жилищные, семейные, возврат некачественного товара,  сопровождение сделок с недвижимостью, досудебное урегулирование спора, консультации.

Юридическое сопровождение
Портфолио
Юридические услуги
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга