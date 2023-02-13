8953123183

Отсутствие вредных привычек, энергичность, самостоятельность, обучаемость, саморазвитие, всегда на связи, оперативное решение вопросов, соблюдение сроков выполнения задач.
Если у вас много работы и вам нужен результат, если у вас есть товар и вы не знаете все тонкости для хороших продаж, я обязательно в этом помогу.
Готова освободить ваше ценное время и повысить ваш доход.
Наполнить вашу карточку всеми фишками, будем применять все рецепты в продвижении бренда.
Вы сможете делегировать мне полное ведение бренда на WILDBERRIES, а именно:
? Регистрация и настройка личного кабинета
?Анализ конкурентов + полная аналитика товара
?Ежедневная аналитика продаж и отчетность
? Создание и заполнение карточки товаров, загрузка фотографий и SEO описания с использованием ключевых слов
? Продвижение товаров в ТОП (повышение позиций в рейтинге с помощью бесплатных и платных инструментов)
? Обработка отзывов и ответы на вопросы клиентов
? Помощь в расчете цены, юнит экономика
? Выкупы+ грамотные отзывы
?Настройка рекламы через сервис папа маркет
? Формирование отгрузок (работа с логистическими компаниями, контроль доставки товаров до маркетплейса , настраиваю работу по FBO, FBS, DBS)
? Работа с аналитическими программами
? Ведение ежедневной отчетности и аналитики
Доступна по всем каналам связи.