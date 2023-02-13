8953123183

Менеджер WB/OZON

Отсутствие вредных привычек, энергичность, самостоятельность, обучаемость, саморазвитие, всегда на связи, оперативное решение вопросов, соблюдение сроков выполнения задач.

Если у вас много работы и вам нужен результат, если у вас есть товар и вы не знаете все тонкости для хороших продаж, я обязательно в этом помогу.

Готова освободить ваше ценное время и повысить ваш доход.

Наполнить вашу карточку всеми фишками, будем применять все рецепты в продвижении бренда.

Вы сможете делегировать мне полное ведение бренда на WILDBERRIES, а именно:

? Регистрация и настройка личного кабинета

?Анализ конкурентов + полная аналитика товара

?Ежедневная аналитика продаж и отчетность

? Создание и заполнение карточки товаров, загрузка фотографий и SEO описания с использованием ключевых слов

? Продвижение товаров в ТОП (повышение позиций в рейтинге с помощью бесплатных и платных инструментов)

? Обработка отзывов и ответы на вопросы клиентов

? Помощь в расчете цены, юнит экономика

? Выкупы+ грамотные отзывы

?Настройка рекламы через сервис папа маркет

? Формирование отгрузок (работа с логистическими компаниями, контроль доставки товаров до маркетплейса , настраиваю работу по FBO, FBS, DBS)

? Работа с аналитическими программами

? Ведение ежедневной отчетности и аналитики

Доступна по всем каналам связи.