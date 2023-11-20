89533160535

Лада 89533160535

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайн

Меня зовут Лада, мне 23.✌🏼
Я - Веб-дизайнер!
Занимаюсь творчеством и стремлюсь создавать функциональные и эстетически привлекательные веб-дизайны, которые отображают марку клиента и впечатляют его аудиторию. При разработке дизайна, я учитываю как визуальные, так и пользовательские аспекты, чтобы создать сайт, который не только красив, но и интуитивно понятен, удобен в использовании и эффективно передает информацию.
Кроме того, я работаю в команде со специалистом, таким как веб-разработчик, который поможет создать рабочий веб-сайт.👍🏽
Я работаю с такими программами, как:
- adobe photoshop
- figma
- adobe illustrator
- after effects
Правки по проекту делаю бесплатно!
Пишите, буду рада помочь!😊

Дизайн сайтов
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