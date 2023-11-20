Веб-дизайн
Меня зовут Лада, мне 23.✌🏼
Я - Веб-дизайнер!
Занимаюсь творчеством и стремлюсь создавать функциональные и эстетически привлекательные веб-дизайны, которые отображают марку клиента и впечатляют его аудиторию. При разработке дизайна, я учитываю как визуальные, так и пользовательские аспекты, чтобы создать сайт, который не только красив, но и интуитивно понятен, удобен в использовании и эффективно передает информацию.
Кроме того, я работаю в команде со специалистом, таким как веб-разработчик, который поможет создать рабочий веб-сайт.👍🏽
Я работаю с такими программами, как:
- adobe photoshop
- figma
- adobe illustrator
- after effects
Правки по проекту делаю бесплатно!
Пишите, буду рада помочь!😊
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин люстрнет просмотров
- Интернет-магазин для Зоотоваров1 просмотр
- Лендинг для Фитнесс-центра1 просмотр
- Лендинг для Танцевальной студиинет просмотров
- Корпоративный сайт для компании изготавливающей кухнинет просмотров
- Дизайн лендинга "Туры в Испанию"нет просмотров
Дизайн сайтов
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