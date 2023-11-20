Веб-дизайн

Меня зовут Лада, мне 23.✌🏼

Я - Веб-дизайнер!

Занимаюсь творчеством и стремлюсь создавать функциональные и эстетически привлекательные веб-дизайны, которые отображают марку клиента и впечатляют его аудиторию. При разработке дизайна, я учитываю как визуальные, так и пользовательские аспекты, чтобы создать сайт, который не только красив, но и интуитивно понятен, удобен в использовании и эффективно передает информацию.

Кроме того, я работаю в команде со специалистом, таким как веб-разработчик, который поможет создать рабочий веб-сайт.👍🏽

Я работаю с такими программами, как:

- adobe photoshop

- figma

- adobe illustrator

- after effects

Правки по проекту делаю бесплатно!

Пишите, буду рада помочь!😊