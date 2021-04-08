89534009573

Разработка и дизайн сайта

Привет!

Меня зовут Алсу. Мне 20 лет.

Занимаюсь созданием сайтов уже год.

Владею Figma, Photoshop

Собираю сайты на платформе Тильда.

Перед тем, как начать дизайн сайта, анализирую вашу нишу, конкурентов, выявляю вашу целевую аудиторию, далее составляю прототип и ТЗ. Все эти преддизайские действия дают полное представление о проекте, что положительно сказывается на дальнейших действиях.

Делаю работу не на количество, а качество.

Всегда на связи.

Стану вашим партнёром, а не работником.