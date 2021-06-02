89616928647

Руководитель call-center ,менеджмент,интеграция AmoCRM

Начинала свою деятельность с менеджера в 2015 году. В 2017 году создала для компании,которая расположена в Москве, контактный центр,работающий уже 4 года и на данный момент приносит хорошую прибыль. В этом же контактном центре работаю руководителем. Все необходимые программы для работы менеджеров,настраивала и интегрировала самостоятельно. Так же провожу обучение и контроль работы менеджеров. Так же работаю с электронными площадками такими, как ПИК, Портал поставщиков, ЭДО, Электронный магазин и т.д.