89628645915

Анастасия Гринкевич 8962864591589628645915
20 летРоссия/Новороссийск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет, меня зовут Настя!
Вместе с командой, я уже более 4х лет создаю самые креативные digital-решения для малого и среднего бизнеса.
Я делаю: ui/ux дизайн, графический дизайн, логотипы и айдентику. Еще мы с командой занимаемся комплексной web разработкой, digital-маркетингом и SMM. Пишите мне, я с удовольствием проведу с вами бесплатную консультацию и сделаю аудит вашей компании!
телефон: +7(962)864-59-15
instagram: @nastya.flex.agency
сайт: anastasiagrinkevich.ru
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