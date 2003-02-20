89628645915

Привет, меня зовут Настя!

Вместе с командой, я уже более 4х лет создаю самые креативные digital-решения для малого и среднего бизнеса.

Я делаю: ui/ux дизайн, графический дизайн, логотипы и айдентику. Еще мы с командой занимаемся комплексной web разработкой, digital-маркетингом и SMM. Пишите мне, я с удовольствием проведу с вами бесплатную консультацию и сделаю аудит вашей компании!

телефон: +7(962)864-59-15

instagram: @nastya.flex.agency

сайт: anastasiagrinkevich.ru