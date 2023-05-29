89654320047

Бухгалтер удаленно

Если Вам нужна помощь по вопросам связанным с:

- регистрацией и ликвидацией ИП, ООО на УСН 6%, 15%, ЕНВД, ПСН;

- ведением бухгалтерского учета ИП и ООО на системах налогообложения: УСН 6%, 15%, ЕНВД, ПСН;

- закрытием периодов (месяц, квартал, год)

-по своевременному составлению и сдаче бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности, отчётности в Пенсионный Фонд;

-по проверке на правильность заполнения бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности, отчётности в Пенсионный Фонд;

-по взаимодействию с налоговыми органами, с Пенсионным Фондом и Фондом Социального Страхования (предоставление интересов юридических лиц);

- по ведению кадрового учета (прием, увольнение, кадровое перемещение, начисление, расчет и выплата заработной платы, отпускных, НДФЛ, страховых взносов);

-по формированию платежных поручений: налоговых платежей, уплаты гос.пошлины с последующим контролем об исполнении платежей банком;

-по составлению документов: договор, техническое задание, приложение, спецификации, счет, акт, Торг-12, УПД;

-по составлению отчета и формированию отчетной документации по Государственным договорам.

Готова помочь в решении возникших вопросов!

Стаж работы в сфере бухгалтерских услуг - 9 лет, юридических услуг - 5 лет. Ответственно подхожу к решению Ваших задач, работу выполняю своевременно и качественно.

Слежу за изменениями в законодательстве , повышаю свою квалификацию.