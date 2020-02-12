89657290077

SMM специалист
Здравствуйте меня зовут Эдгар,
Я SMM специалист.
ЧТО Я УМЕЮ
• Разработка стратегии
• Анализ продукта или услуги
• Анализ конкурентов
• Определяю целевую аудиторию
• Написание контент плана
• Написание постов
• Таргетированная реклама
• Аналитика
Прошел обучение на курсах по SMM
Цель в жизни развиваться дальше в этой сфере и достичь желаемого результата
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
• Ответственность
• Коммуникабельность
• Доброжелательность
• Серьезный подход к работе,задаче и т.д.
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