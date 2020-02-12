89657290077

Эдгар Бабаян 89657290077

 
26 летРоссия/Ярославль
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SMM специалист

Здравствуйте меня зовут Эдгар,

Я SMM специалист.

ЧТО Я УМЕЮ 

• Разработка стратегии

• Анализ продукта или услуги

• Анализ конкурентов 

• Определяю целевую аудиторию

• Написание контент плана 

• Написание постов 

• Таргетированная реклама 

• Аналитика

Прошел обучение на курсах по SMM

Цель в жизни развиваться дальше в этой сфере и достичь желаемого результата

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

• Ответственность

• Коммуникабельность

• Доброжелательность

• Серьезный подход к работе,задаче и т.д.

Написание постов