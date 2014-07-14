Имею опыт работы в обзвонах, продажах, рерайт статей.
Вы можете воспользоваться моими услугами . Я работаю в разных областях и могу подобрать качественное описание к Вашим товарам, а также имею хороший опыт общения с потенциальными клиентами, могу отвечать на типичные вопросы покупателей онлайн, а также делать обзвон потенциальных клиентов и приглашать их на встречи. Очень хотела бы стать частью Вашей команды и работать именно в Вашем коллективе.
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