89872735759

Добро пожаловать!
Меня зовут Юлия и я - начинающий дизайнер инфографики для Wildberries.
https://t.me/shum_infografika555 Здесь Вы найдёте моё портфолио и ознакомитесь с информацией по созданию инфографики для Вашего товара.
Буду рада помочь Вам и постараюсь сделать для Вас ту самую инфографику, с которой ваш товар будет подниматься по позициям на первое место
Срок выполнения:
1-3 дня (в зависимости от объема работы)
Стоимость:
- одна карточка - 200 рублей
- два круга правок БЕСПЛАТНО
- предоплата - 50 %
- при заказе от 5 карточек скидка
Первых 2-х клиентов возьму бесплатно в целях расширения портфолио
От Вас нужно:
- фотографии в хорошем качестве (формат: PNG/JPEG)
- основные преимущества вашего товара
- четкое ТЗ (пожелания, чего хотите именно Вы)
- примеры инфографики, которые вам нравятся (по возможности)
По всем вопросам писать в Telegram / WhatsApp:
+7(987)-273-57-59