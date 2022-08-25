89872735759

Инфографика для Wildberries

Добро пожаловать!

Меня зовут Юлия и я - начинающий дизайнер инфографики для Wildberries.

https://t.me/shum_infografika555 Здесь Вы найдёте моё портфолио и ознакомитесь с информацией по созданию инфографики для Вашего товара.

Буду рада помочь Вам и постараюсь сделать для Вас ту самую инфографику, с которой ваш товар будет подниматься по позициям на первое место

Срок выполнения:

1-3 дня (в зависимости от объема работы)

Стоимость:

- одна карточка - 200 рублей

- два круга правок БЕСПЛАТНО

- предоплата - 50 %

- при заказе от 5 карточек скидка

Первых 2-х клиентов возьму бесплатно в целях расширения портфолио

От Вас нужно:

- фотографии в хорошем качестве (формат: PNG/JPEG)

- основные преимущества вашего товара

- четкое ТЗ (пожелания, чего хотите именно Вы)

- примеры инфографики, которые вам нравятся (по возможности)

По всем вопросам писать в Telegram / WhatsApp:

+7(987)-273-57-59