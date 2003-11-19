89954205079

Занимаюсь инфографикой для маркетплейсов. Создам яркую, сочную, а главное ПРОДАВАЕМУЮ карточку для вашего товара.

Бренд-коммуникация ——>

Сделаю ваш продукт узнаваемым на рынке и отличающимся среди конкурентов.

Айдентика ——>

Создам фирменный стиль вашей карточки, при помощи элементов, которые подчеркивают современные тенденции.

|Стоимость услуги|

??Разработка дизайна для инфографики

- 1 фото - 350 руб.

- от 10 фото (по одному шаблону) - 300 руб.

??2 бесплатные правки к утверждённому варианту.

|Сроки|

От 1-4 дней, в зависимости от количества фотографий и сложности

|В услугу входит|

??Анализ конкурентов.

??Разработка современного, продающего дизайна.(Предоставляется один проработанный вариант дизайна)

??Поиск информации о товаре (желательно от Вас).

??Защита фото карточек логотипом (водяным знаком) - по желанию.

|Что требуется для заказа|

?Четко сформулированные тезисы на каждую фотографию (не более 5 штук для 1 фотографии).

?Фото в хорошем качестве формата JPEG или PNG.

?Примеры работ, которые вам откликаются.

|Условия оплаты|

??Предоплата 70 % (оплата возможна только переводом на карту).

??После утверждения дизайна и внесения необходимых правок, производится перевод оставшейся суммы.

?? Предоплата дает гарантию и помогает сохранить ваше время.

|По всем вопросам пишите|