89954205079

Занимаюсь инфографикой для маркетплейсов. Создам яркую, сочную, а главное ПРОДАВАЕМУЮ карточку для вашего товара.
Бренд-коммуникация ——>
Сделаю ваш продукт узнаваемым на рынке и отличающимся среди конкурентов.
Айдентика ——>
Создам фирменный стиль вашей карточки, при помощи элементов, которые подчеркивают современные тенденции.
|Стоимость услуги|
??Разработка дизайна для инфографики
- 1 фото - 350 руб.
- от 10 фото (по одному шаблону) - 300 руб.
??2 бесплатные правки к утверждённому варианту.
|Сроки|
От 1-4 дней, в зависимости от количества фотографий и сложности
|В услугу входит|
??Анализ конкурентов.
??Разработка современного, продающего дизайна.(Предоставляется один проработанный вариант дизайна)
??Поиск информации о товаре (желательно от Вас).
??Защита фото карточек логотипом (водяным знаком) - по желанию.
|Что требуется для заказа|
?Четко сформулированные тезисы на каждую фотографию (не более 5 штук для 1 фотографии).
?Фото в хорошем качестве формата JPEG или PNG.
?Примеры работ, которые вам откликаются.
|Условия оплаты|
??Предоплата 70 % (оплата возможна только переводом на карту).
??После утверждения дизайна и внесения необходимых правок, производится перевод оставшейся суммы.
?? Предоплата дает гарантию и помогает сохранить ваше время.
|По всем вопросам пишите|