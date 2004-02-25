89962290785

Егор Куликов 8996229078589962290785
19 летРоссия/Челябинск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Доброго времени суток, уважаемые потенциальные заказчики. Я являюсь продюсером и мультижанровым композитором.
Работаю в сфере музыки 5 лет из которых второй год реализую себя на официальных площадках таких как Spotify, Apple music, YouTube music и другие.
За это время мои композиции регулярно занимали лидирующие места в редакторских плейлистах.
Работал с крупными лейблами такими как Lifestyle music, MEDIAHATE (в последнем состою по сей день).
Готов выполнять заказы любой сложности от обработки голоса, до музыкальных спецэффектов в вашем проекте, перебивка инструментала понравившейся вам песни, музыкальное сопровождение и тому подобное.
Я против войны в Украине!