89962290785

Доброго времени суток, уважаемые потенциальные заказчики. Я являюсь продюсером и мультижанровым композитором.

Работаю в сфере музыки 5 лет из которых второй год реализую себя на официальных площадках таких как Spotify, Apple music, YouTube music и другие.

За это время мои композиции регулярно занимали лидирующие места в редакторских плейлистах.

Работал с крупными лейблами такими как Lifestyle music, MEDIAHATE (в последнем состою по сей день).

Готов выполнять заказы любой сложности от обработки голоса, до музыкальных спецэффектов в вашем проекте, перебивка инструментала понравившейся вам песни, музыкальное сопровождение и тому подобное.