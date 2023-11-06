Веб-дизайнер
Увлеченный веб-дизайнер, который может находить красоту в простоте. Вся моя жизнь связана с творчеством, поэтому никогда не теряю вдохновение. Постоянно развиваюсь и развиваю свои скиллы. Я за креативный, понятный и функциональный дизайн. Буду рада сделать Вам крутой сайт или создать интересный дизайн сайта))
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Сайты «под ключ»
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$3/час
от $110от 5 дней
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