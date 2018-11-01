Климович Николай - ТОП! SEO-специалист по продвижению сайтов. Более 150+ положительных отзывов! Опыт продвижения сайтов: 10 лет!
Николай Климович занимается продвижением сайтов с 2009 года.
Входит в ТОП-10 лучших SEO-специалистов по версии FL.RU
Более 100+ отзывов на https://www.fl.ru/users/8merka/ !!!
Является партнером проекта GoGetLinks (направление: услуги поисковой оптимизации). Основатель проектов Apose и Rooota. Работает в сфере интернет-бизнеса с 2009 года. Постоянный спикер на конференциях посвященных интернет-бизнесу и поисковым системам.
Кейсы продвинутых сайтов и примеры работ здесь: https://8merka.ru/seo-keisi/
Исследования Климовича Николая на тему поисковых алгоритмов: https://8merka.ru/
Работает по договору!
Тел.: +7 965 452 13 46
Скайп: martusha-good
Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$450
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
5 лет назад
Получил от Николая аудит. Первый этап сделан просто превосходно, столь подробного аудита еще не видел пока. Продолжаем работу по проекту, надеюсь на высокие результаты!
Ответный отзыв
Благодарю за приятное сотрудничество!