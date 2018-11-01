Климович Николай - ТОП! SEO-специалист по продвижению сайтов. Более 150+ положительных отзывов! Опыт продвижения сайтов: 10 лет!

Николай Климович занимается продвижением сайтов с 2009 года.

Входит в ТОП-10 лучших SEO-специалистов по версии FL.RU

Более 100+ отзывов на https://www.fl.ru/users/8merka/ !!!

Является партнером проекта GoGetLinks (направление: услуги поисковой оптимизации). Основатель проектов Apose и Rooota. Работает в сфере интернет-бизнеса с 2009 года. Постоянный спикер на конференциях посвященных интернет-бизнесу и поисковым системам.

Кейсы продвинутых сайтов и примеры работ здесь: https://8merka.ru/seo-keisi/

Исследования Климовича Николая на тему поисковых алгоритмов: https://8merka.ru/

Работает по договору!

Тел.: +7 965 452 13 46

Скайп: martusha-good

Почта: [email protected]