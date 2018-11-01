8merka

Николай Климович 8merka

 
33 годаРоссия/Астрахань
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Климович Николай - ТОП! SEO-специалист по продвижению сайтов. Более 150+ положительных отзывов! Опыт продвижения сайтов: 10 лет!

Николай Климович занимается продвижением сайтов с 2009 года. 

Входит в ТОП-10 лучших SEO-специалистов по версии FL.RU

Более 100+ отзывов на https://www.fl.ru/users/8merka/ !!!

Является партнером проекта GoGetLinks (направление: услуги поисковой оптимизации). Основатель проектов Apose и Rooota. Работает в сфере интернет-бизнеса с 2009 года. Постоянный спикер на конференциях посвященных интернет-бизнесу и поисковым системам.

Кейсы продвинутых сайтов и примеры работ здесь: https://8merka.ru/seo-keisi/

Исследования Климовича Николая на тему поисковых алгоритмов: https://8merka.ru/

Работает по договору!

Тел.: +7 965 452 13 46

Скайп: martusha-good

Почта: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
yuriyudmik
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$450
10 баллов
5 лет назад
SEO оптимизация сайта
Получил от Николая аудит. Первый этап сделан просто превосходно, столь подробного аудита еще не видел пока. Продолжаем работу по проекту, надеюсь на высокие результаты!
Благодарю за приятное сотрудничество!
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