Создание и продвижение сайтов, разработка дизайна.

• Сертифицированный партнер «1С-Битрикс».

• Большое портфолио, команда профессионалов, над разработкой 1 сайта работают 6-7 человек.

• Большое внимание уделяется дизайну сайта и восприятию интернет-ресурса посетителем.

• При разработке используются: лицензионная система управления, Java-скрипты, при необходимости Flash-технологии и Ajax.

• Сайт получается полностью готов к продвижению и оптимизации и не требует доработок.

• Портфолио: www.8-planet.ru/portfolio

Ставку компания делает на качестве своих разработок.

В разработке используется индивидуальный подход, и не используются шаблоны.

Считает, что новая работа должна превосходить предыдущую. Поэтому придерживается принципа, что любой продукт должен выставляться в Портфолио.