Создание и продвижение сайтов, разработка дизайна.
• Сертифицированный партнер «1С-Битрикс».
• Большое портфолио, команда профессионалов, над разработкой 1 сайта работают 6-7 человек.
• Большое внимание уделяется дизайну сайта и восприятию интернет-ресурса посетителем.
• При разработке используются: лицензионная система управления, Java-скрипты, при необходимости Flash-технологии и Ajax.
• Сайт получается полностью готов к продвижению и оптимизации и не требует доработок.
• Портфолио: www.8-planet.ru/portfolio
Ставку компания делает на качестве своих разработок.
В разработке используется индивидуальный подход, и не используются шаблоны.
Считает, что новая работа должна превосходить предыдущую. Поэтому придерживается принципа, что любой продукт должен выставляться в Портфолио.
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Портфолио
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