9003030146

Добрый день. Необходимо провести следующие настройки: Настроить вывод Z-отчета на кассе Атол-30Ф с разбивкой сумм по системам налогового учета (УСН и ЕНВД), наличными и электронными. Работаем в ПО 1С УНФ, ККТ Атол 30Ф. Сколько по времени ...
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- 1С-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Создание внешней обработки для ПО 1С "Бухгалтерии предприятия" 3.0 для автоматического формирования документов «Поступление наличных», «Выдача наличных», «Операции по платежным картам» с делением по системам налогообложения (УСН и ЕНВД) для ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо провести следующие настройки: Настроить вывод Z-отчета на кассе Атол-30Ф с разбивкой сумм по системам налогового учета (УСН и ЕНВД), наличными и электронными. Работаем в ПО 1С УНФ, ККТ Атол 30Ф. Сколько по времени ...1С-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад