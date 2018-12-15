9031945590

[table]Занимаюсь фотографией как любитель. Мне нравится, когда мои работы радуют людей, приносят им удовольствие от воспоминаний тех мгновений, которые запечатлены на фотографии. Каждую фотографию я дорабатываю, чтобы сделать ее лучше и интереснее, красочнее и живее. Чтобы использовать возможности любой фотокамеры по максимуму и красиво обрабатывать снимки, я обучалась в онлайн-Фотошколе (прошла курсы: Основы фотографии, Композиция, Натюрморт, Обработка фотографий в фотошоп и др., имею дипломы об окончании). Учиться новому я продолжаю и сейчас, потому что мне это интересно, и делаю это я с удовольствием.

С большой ответственностью выполню работу для вас:

Цветовая и светотеневая коррекция

Перспектива, Искажение, Деформация, Наклон

Кадрирование

Ретушь

Замена фона

и т.д[/table]