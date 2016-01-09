Привет, я профессиональный веб-разработчик. Имею опыт разработки веб-приложений около 5 лет. Создавал много самописных движков, сайтов, библиотек, фреймворков. Я backend, frontend (отличное знание ui) разработчик. Могу профессионально верстать сайты и делать их адаптивными. Есть большой опыт по созданию проектов realtime, опыт по созданию соц. сети. Имею реальные понятия по информационной безопасности. Мои веб-приложения работают очень быстро. Потому что у меня есть свой метод оптимизации трафика, хранение данных, отправки данных и т.д. Работаю в срок.

Мои последние работы: