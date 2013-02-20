9161899491

В Японии есть такая традиция - любоваться цветением сакуры - они считают это самым лучшим периодом жизни, времени, настроения. Для меня работа с этим заказчиком как цветение сакуры - замечательный период жизни, когда я насладился приятной работой и замечательным результатом сотрудничества.