9161899491

Станислав 9161899491

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

LEXby
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Название для сайта открыток.
В Японии есть такая традиция - любоваться цветением сакуры - они считают это самым лучшим периодом жизни, времени, настроения. Для меня работа с этим заказчиком как цветение сакуры - замечательный период жизни, когда я насладился приятной работой и замечательным результатом сотрудничества.