9161899491

Есть шаблон TZ_Diary. Требуется сделать из него магазин.( вместо имеющихся фото шаблона должны быть фото товара, описание и возможность заказа)
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нейминг. Требуется придумать название для сайта поздравительных открыток (on-line создание открыток на основе загруженных пользователем фотографий, отправление созданной открытки получателю). Критерии: Свободный домен в зоне ru. Легко ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Функционал: загрузка изображения с телефона (планшета), подстановка в шаблон поздравительной открытки, заполнение полей адресата, отправка.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка дизайна сайта поздравительных открыток. Примерно 8-10 страниц и около 10-15 шаблонов самих открыток. ТЗ высылаю исполнителю.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется небольшая доработка шаблона, локализация (установка языкового пакета) и настройка VirtueMart.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
12 лет назад
В Японии есть такая традиция - любоваться цветением сакуры - они считают это самым лучшим периодом жизни, времени, настроения. Для меня работа с этим заказчиком как цветение сакуры - замечательный период жизни, когда я насладился приятной работой и замечательным результатом сотрудничества.