9214956322

Алексей 9214956322

 
56 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная разработка , настройка и запуск рекламных компаний в Рекламной Сети Яндекса .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЗАИМОВЫГОДНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА Добрый день ! Меня зовут  АЛЕКСЕЙ .Я профессионально занимаюсь рекламой вЯндекс Директ РСЯ .Я увидел, что у Вас есть бизнес , готовпредоставить Вам мрого целевых клиентов .Вот что я могу для Вас сделать :

  • Анализ конкурентов и помощь в доработке Вашего сайта и предложения ;
  • Профессиональная разработка , настройка и запуск рекламных компаний в Рекламной Сети

    Яндекса .

  • Обеспечить поток целевых клиентов и продаж для Вашего бизнеса , уменьшение стоимости заявки

    , ведение , оптимизация и масштабирование Вашей рекламы в РСЯ .

  • Ведение для Вас самых современных технологий рекламы .
  • ПРОВЕДУ :
а) Аудит Вашего сайта .б) Анализ конкурентов вВашей нише .в) Разработку семантическогоядра .г) Запуск рекламной компанииРСЯ .д) Ведение рекламнойкомпании , контроль и корректировка ставок первые 7 дней после запуска –

БЕСПЛАТНО !

Условия сотрудничества истоимость услуг ОГОВАРИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО !Гибкий , индивидуальныйподход к каждому ПРОЕКТУ !Как Вам такое предложение ?