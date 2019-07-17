9214956322

Профессиональная разработка , настройка и запуск рекламных компаний в Рекламной Сети Яндекса .
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Добрый день ! Меня зовут АЛЕКСЕЙ .Я профессионально занимаюсь рекламой вЯндекс Директ РСЯ .Я увидел, что у Вас есть бизнес , готовпредоставить Вам мрого целевых клиентов .Вот что я могу для Вас сделать :
- Анализ конкурентов и помощь в доработке Вашего сайта и предложения ;
- Профессиональная разработка , настройка и запуск рекламных компаний в Рекламной Сети
Яндекса .
- Обеспечить поток целевых клиентов и продаж для Вашего бизнеса , уменьшение стоимости заявки
, ведение , оптимизация и масштабирование Вашей рекламы в РСЯ .
- Ведение для Вас самых современных технологий рекламы .
- ПРОВЕДУ :
БЕСПЛАТНО !Условия сотрудничества истоимость услуг ОГОВАРИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО !Гибкий , индивидуальныйподход к каждому ПРОЕКТУ !Как Вам такое предложение ?
Действие аккаунта приостановлено!