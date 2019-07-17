9214956322

Профессиональная разработка , настройка и запуск рекламных компаний в Рекламной Сети Яндекса .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Добрый день ! Меня зовут АЛЕКСЕЙ . Я профессионально занимаюсь рекламой вЯндекс Директ РСЯ . Я увидел, что у Вас есть бизнес , готовпредоставить Вам мрого целевых клиентов . Вот что я могу для Вас сделать :

Анализ конкурентов и помощь в доработке Вашего сайта и предложения ;

Профессиональная разработка , настройка и запуск рекламных компаний в Рекламной Сети Яндекса .

Обеспечить поток целевых клиентов и продаж для Вашего бизнеса , уменьшение стоимости заявки , ведение , оптимизация и масштабирование Вашей рекламы в РСЯ .

Ведение для Вас самых современных технологий рекламы .

ПРОВЕДУ :

а) Аудит Вашего сайта .

б) Анализ конкурентов вВашей нише .

в) Разработку семантическогоядра .

г) Запуск рекламной компанииРСЯ .

д) Ведение рекламнойкомпании , контроль и корректировка ставок первые 7 дней после запуска –

БЕСПЛАТНО !

Условия сотрудничества истоимость услуг ОГОВАРИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО !

Гибкий , индивидуальныйподход к каждому ПРОЕКТУ !

Как Вам такое предложение ?