Нужно обработать 10 фото, может больше. 1.Загрузить пресет 2.Кадрировать 1:1 (квадрат) 3. Вырезать объект без рваных концов (пером) 4. Сохранить в tiff/ в этом формате должно быть три слоя ( сам фон, слой с белым фоном и сама вырезка) 10 ...