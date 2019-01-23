923428816

Виктор 923428816

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннеры

    $14

    Нужно сделать 3 баннера: 1 шт. 1270х500 и 2шт 360х170 Картинки: https://yadi.sk/d/3E62oSvvbRcXQw Напишите пожалуйста сроки и что по оплате.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обработка фото

    Ребят, нужно обработать фото 5 шт. 1. Кадрировать 1*1 / квадрат 2. Вырезать объект пером-строго 3. Сохранить в tiff  - 3 слоя (1.фон, 2слой белый фон,3 вырезка) Все фото в raw. Работу нужно сдать в течении 5 часов. Оплата только ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обработка фото

    Нужно обработать 10 фото, может больше.  1.Загрузить пресет 2.Кадрировать 1:1 (квадрат) 3. Вырезать объект без рваных концов (пером) 4. Сохранить в tiff/ в этом формате должно быть три слоя ( сам фон, слой с белым фоном и сама вырезка) 10 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
hristosovak
Кристина 
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
$10
10 баллов
5 лет назад
Баннеры
Спасибо. Очень приятно было работать.
Задача была сделать несколько баннеров. Справилась на отлично. Рекомендую!!!! Спасибо )
Ответный отзыв
jenyash
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Обработка фото
Заказчик ответственный! Проблем никаких не возникло, оплата своевременная. РЕКОМЕНДУЮ!
Женя огромная молодец. Работа очень чистая. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
s7st
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
$5
10 баллов
5 лет назад
Обработка фото
Хороший заказчик, быстрая проверка, оперативная оплата.
Спасибо за работу! Все в срок и качественно! Рекомендую!
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