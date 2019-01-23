$14
Нужно сделать 3 баннера: 1 шт. 1270х500 и 2шт 360х170 Картинки: https://yadi.sk/d/3E62oSvvbRcXQw Напишите пожалуйста сроки и что по оплате.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Нужно сделать 3 баннера: 1 шт. 1270х500 и 2шт 360х170 Картинки: https://yadi.sk/d/3E62oSvvbRcXQw Напишите пожалуйста сроки и что по оплате.
Ребят, нужно обработать фото 5 шт. 1. Кадрировать 1*1 / квадрат 2. Вырезать объект пером-строго 3. Сохранить в tiff - 3 слоя (1.фон, 2слой белый фон,3 вырезка) Все фото в raw. Работу нужно сдать в течении 5 часов. Оплата только ...
Нужно обработать 10 фото, может больше. 1.Загрузить пресет 2.Кадрировать 1:1 (квадрат) 3. Вырезать объект без рваных концов (пером) 4. Сохранить в tiff/ в этом формате должно быть три слоя ( сам фон, слой с белым фоном и сама вырезка) 10 ...