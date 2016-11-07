Образование:
2011 - 2015 – Красноярский Государственный художественный институт. Специальность:Графический дизайн.
Навыки:
- Английский язык: базовый;
- Свободное владение всевозможными графическими техниками (акварель, гуашь,темпера, пастель, тушь, уголь, карандаш);
- Компьютерные навыки: Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Office (MS Word,MS Excel, MS Access, MS Power Point, MS Outlook, MS Internet Explorer, MS
Project, Fine Reader и др.);- Сочетание техник, чувство цвета и композиции, выдержанность в выбранном
стиле, разнообразие творческих решений и подходов, присутствие поиска в стиле и
направлении работы, видение концепции;
- Свободное рисование от руки: различные виды креативных художественных работ.Личностныекачества:
Активность, обладание высокой трудоспособностью, коммуникабельность, быстрая
обучаюсь, ответственность, добросовестное отношение к поставленным задачам, умение
находить общий язык с людьми, умение работать в команде.
Портфолио
- Растительная композиция470 просмотров
- Логотип для изостудии718 просмотров