Иллюстратор

Образование:

2011 - 2015 – Красноярский Государственный художественный институт. Специальность:Графический дизайн.

Навыки:

- Английский язык: базовый;

- Свободное владение всевозможными графическими техниками (акварель, гуашь,темпера, пастель, тушь, уголь, карандаш);

- Компьютерные навыки: Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Office (MS Word,MS Excel, MS Access, MS Power Point, MS Outlook, MS Internet Explorer, MS

Project, Fine Reader и др.);- Сочетание техник, чувство цвета и композиции, выдержанность в выбранном

стиле, разнообразие творческих решений и подходов, присутствие поиска в стиле и

направлении работы, видение концепции;

- Свободное рисование от руки: различные виды креативных художественных работ.Личностныекачества:

Активность, обладание высокой трудоспособностью, коммуникабельность, быстрая

обучаюсь, ответственность, добросовестное отношение к поставленным задачам, умение

находить общий язык с людьми, умение работать в команде.