93zozoni

Приветствую! Я — Маргарита Ткаченко, маркетолог по образованию, по призванию и по жизни. Меня заинтересовала Ваша вакансия, хочется узнать больше!В данный момент нахожусь в поиске крутого, интересного проекта и новых возможностей. Проекта, в котором будет место творчеству, реализации меня как специалиста и высокому уровню эмпатии :)Последний год:

развитие стартапа в фитнес индустрии

работа на позиции руководителя Департамента по продвижению бренда в мебельной сфери.

6-ти летний опыт в Offline-Маркетинге (все подробно описала в прикрепленном CV http://project1614377.tilda.ws/page8353947.html ).

В 2019 году успешно окончила курсы Digital Marketing в KYIV ACADEMY OF MEDIA ARTS (KAMA).

Также есть два кейса с Instagram, которые вела Заведение https://instagram.com/brobar_kt?igshid=1gndba1rz0p49 Стартап с нуля https://instagram.com/fitgy.x?igshid=190beikrktfevМой личный аккаунт (хобби) @est.judge

меня сильно интересует развитие в любимых проявлениях маркетинга. Ведь совершенству нет придела и всегда есть куда рости.Я, как специалист:- Умею работать с большим объемом информации в режиме многозадачности. - Способна оперативно реагировать на изменение внешних условий, обучаемая, энергичная, дипломатичная, внимательная к деталям.- Люблю создавать и креативить-Имею хорошую базу подрядчиков с которыми работаю уже не первый год - Увлечена фотографией, поэтому являюсь пользователем в Adobe Photoshop на уровне junior(хочу учиться дальше)- Хорошо знакомые инструменты, которые могу использовать в работе: Prezi, Crello, Canva, Social Media Creator, WordPress (есть свой блог), Movavi Video Editor, MS Office, 1С, RNBSU, Outlook, Joomla, Adwords, Google Analytics and Facebook Analytics, Tilda.Меня не пугают специфические люди, амбициозные задачи, амбициозные задачи.Буду рада работать в команде, которой для достижения высоких результатов нужен исполнительный, целеустремленный и ответственный сотрудник.С удовольствием с Вами познакомлюсь!И хорошего дня ;)