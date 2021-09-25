9603805020F

Образование высшее. Стаж по юридической специальности – более 18 лет.
- опыт судебной практики (суды общей юрисдикции, арбитраж) 1 инстанция, апелляция, кассация;
- составление исковых заявлений;
- отзывов на различные иски и жалобы;
- заявлений о выдаче и отмене судебного приказа;
- участие в судебных заседаниях в качестве представителя; защитника.
- представление интересов доверителя в ФССП, вывод имущества из под ареста, снятие обременений.
• ведение претензионной и исковой работы:
- подготовка претензий и ответов на претензии,
- исковых заявлений и отзывов на исковые заявления, апелляционных и
кассационных жалоб,
- сбор документов в обоснование исковых требований, направление документов в
суд, консультации;
Знание и практическое применение гражданского, административного и арбитражного Законодательства.