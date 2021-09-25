9603805020F

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

Образование высшее. Стаж по юридической специальности – более 18 лет.

- опыт судебной практики (суды общей юрисдикции, арбитраж) 1 инстанция, апелляция, кассация;

- составление исковых заявлений;

- отзывов на различные иски и жалобы;

- заявлений о выдаче и отмене судебного приказа;

- участие в судебных заседаниях в качестве представителя; защитника.

- представление интересов доверителя в ФССП, вывод имущества из под ареста, снятие обременений.

• ведение претензионной и исковой работы:

- подготовка претензий и ответов на претензии,

- исковых заявлений и отзывов на исковые заявления, апелляционных и

кассационных жалоб,

- сбор документов в обоснование исковых требований, направление документов в

суд, консультации;

Знание и практическое применение гражданского, административного и арбитражного Законодательства.