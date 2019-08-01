9605445636

Александр 9605445636

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$20
2 балла
6 лет назад
Состаивть досудебку в Яндекс на то что порочат деловую репутацию
Не сложилось, недеюсь без негатива в взаимный адрес.