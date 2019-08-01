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Александр
9605445636
9605445636
37 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Сергей
MediaNSD
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва
(-7)
$20
2 балла
6 лет назад
Состаивть досудебку в Яндекс на то что порочат деловую репутацию
Не сложилось, недеюсь без негатива в взаимный адрес.
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Отзывы заказчиков
1
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