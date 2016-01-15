961906

Игорь Иванов 961906

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$50
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Отзывы фрилансеров
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Провести редизайн Главной страницы сайта
Понравилось сотрудничать с Игорем) Крутая постановка задачи, 100% заинтересованность в конечном результате, моментальная оплата. Рекомендую Игоря как ответственного и профессионального заказчика:)
Сотрудничаю с Александром в первый раз - теперь однозначно рекомендую!!! Он нашел отличное решение улучшающее юзабилити сайта и провел небольшой редизайн главной страницы, в итоге получилось лучше, чем ожидал. Ну и не менее важное - необходимые работы вышли за рамки ТЗ, но Александр все это выполнил в срок, несмотря на позднее время и выходные дни - это называется ответственность. Будем и дальше продолжать работать.
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GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна сайта для транспортной компании
Очень советую Игоря, оплата вовремя, четко поставленное задание, да и вообще приятный человек, по-больше бы таких заказчиков :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рекомендую Влада, как ответственного и исполнительного человека. Обратился к нему за разработкой дизайна веб-сайта транспортной компании. Все работы были выполнены в срок и в соответствие с техническим заданием.
Ответный отзыв