Сотрудничаю с Александром в первый раз - теперь однозначно рекомендую!!! Он нашел отличное решение улучшающее юзабилити сайта и провел небольшой редизайн главной страницы, в итоге получилось лучше, чем ожидал. Ну и не менее важное - необходимые работы вышли за рамки ТЗ, но Александр все это выполнил в срок, несмотря на позднее время и выходные дни - это называется ответственность. Будем и дальше продолжать работать.