Необходимо создание короткометражных видеороликов для размещение на сайте компании. Тематика роликов - процесс погрузки/выгрузки грузов на складах + комментарии в кадре. Длительность 1 - 3 минуты. Количество не менее шести. Более четкое ТЗ составим с ...
- Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо ежемесячное, системное написание и размещение отзывов о транспортной компании в интернете. Количество - не мене двух, на каждой из перечисленных ниже площадок. Размещение отзывов должно происходить с нормальных аккаунтов, для успешного прохождения модерации и ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Прежде чем отвечать на данную заявку, прочитайте текст до конца!!![/b] Требуется SEO специалист для продвижения сайта [b]transitgroup.ru[/b] в поисковых системах Яндекса и Google, по тематике "международные перевозки", по Москве и МО. Тематика и ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо переработать верхнюю область Главной страницы сайта https://transitgroup.ru, где расположен баннер, а именно: изменить оформление бокового меню добавить форму обратной связи добавить баннер со сменными изображениямиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать дизайн для вэб-сайта транспортной компании. Требования: строгий современный дизайн, в деловом стиле, поскольку сайт будет лицом компании.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Требуется разработать логотип компании.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт8 лет назад