98765432113

моя анкета

Перепечатка текстов,программист

Выполню качественную перепечатку текста с PDF - скана, фотографий, рукописей.

Разделю текст на абзацы.

Оформлю текст в едином стиле по Вашим пожеланиям.

Работаю на результат, стараюсь делать всё быстро, чётко и качественно.

Всегда на связи. Также мне нужно пообщаться с Вами в переписке, чтобы выяснить все детали заказа и все обсудить.

Цена в зависит от количества знаков.

так же владею в совершенстве английским ,казахским и русским

Навыки

Владею английским

Создание ботов

Перевод с английского на русский