98765432113

моя анкета
Перепечатка текстов,программист
Выполню качественную перепечатку текста с PDF - скана, фотографий, рукописей.
Разделю текст на абзацы.
Оформлю текст в едином стиле по Вашим пожеланиям.
Работаю на результат, стараюсь делать всё быстро, чётко и качественно.
Всегда на связи. Также мне нужно пообщаться с Вами в переписке, чтобы выяснить все детали заказа и все обсудить.
Цена в зависит от количества знаков.
так же владею в совершенстве английским ,казахским и русским
Навыки
Владею английским
Создание ботов
Перевод с английского на русский