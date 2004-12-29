98765432113

Дамир Байжанов 98765432113

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
моя анкета

Перепечатка текстов,программист 

Выполню качественную перепечатку текста с PDF - скана, фотографий, рукописей.
Разделю текст на абзацы.
Оформлю текст в едином стиле по Вашим пожеланиям.
Работаю на результат, стараюсь делать всё быстро, чётко и качественно.
Всегда на связи. Также мне нужно пообщаться с Вами в переписке, чтобы выяснить все детали заказа и все обсудить.
Цена в зависит от количества знаков.
так же владею в совершенстве английским ,казахским и русским

Навыки

Владею  английским

Создание ботов

Перевод с английского на русский