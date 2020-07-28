98_Elizaveta

Елизавета 98_Elizaveta

 
25 летРоссия/Мурманск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент-маркетолог и копирайтер. Увеличиваю Ваши продажи в соц. сетях

МОИ НАВЫКИ:

 

·        Разработка целевой аудитории, ее сегментирование

·        Разработка продуктовой линейки и описание уже имеющихся продуктов

·        Проработка личного бренда

·        Анализ конкурентов

·        Составление контент-плана с подробными описаниями постов для копирайтера и сторисов

·        Разработка и реализация контент-стратегии

·        Написание различных постов для социальных сетей (продающий, информационный, пост-актуализация и др.)

 

МОИ КАЧЕСТВА:

 

·        Ответственность

·        Целеустремленность

·        Усидчивость

·        Дисциплинированность

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

Онлайн-школа FreelanceFamily

·        Курс "Востребованный контент-маркетолог" (2020 год)

·        Курс "Копирайтинг для социальных сетей" (2020 год)

 

ОПЫТ:

 

Опыт в этом направлении я только начинаю нарабатывать, однако это не повлияет на качество моей работы

Плюсы работы со мной:

 

  • Строго соблюдаю сроки
  • Всегда на связи
  • Возьму ответственность за часть Вашей работы на себя, чтобы у Вас было больше свободного времени
  • Выполняю работу с полной отдачей и воодушевлением
  • На данный момент нахожусь в поиске заказчиков, поэтому буду уделять все время именно Вашему проекту