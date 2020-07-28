98_Elizaveta

МОИ НАВЫКИ:
· Разработка целевой аудитории, ее сегментирование
· Разработка продуктовой линейки и описание уже имеющихся продуктов
· Проработка личного бренда
· Анализ конкурентов
· Составление контент-плана с подробными описаниями постов для копирайтера и сторисов
· Разработка и реализация контент-стратегии
· Написание различных постов для социальных сетей (продающий, информационный, пост-актуализация и др.)
МОИ КАЧЕСТВА:
· Ответственность
· Целеустремленность
· Усидчивость
· Дисциплинированность
ОБРАЗОВАНИЕ:
Онлайн-школа FreelanceFamily
· Курс "Востребованный контент-маркетолог" (2020 год)
· Курс "Копирайтинг для социальных сетей" (2020 год)
ОПЫТ:
Опыт в этом направлении я только начинаю нарабатывать, однако это не повлияет на качество моей работы
Плюсы работы со мной:
- Строго соблюдаю сроки
- Всегда на связи
- Возьму ответственность за часть Вашей работы на себя, чтобы у Вас было больше свободного времени
- Выполняю работу с полной отдачей и воодушевлением
- На данный момент нахожусь в поиске заказчиков, поэтому буду уделять все время именно Вашему проекту