98_Elizaveta

Контент-маркетолог и копирайтер. Увеличиваю Ваши продажи в соц. сетях

МОИ НАВЫКИ:

· Разработка целевой аудитории, ее сегментирование

· Разработка продуктовой линейки и описание уже имеющихся продуктов

· Проработка личного бренда

· Анализ конкурентов

· Составление контент-плана с подробными описаниями постов для копирайтера и сторисов

· Разработка и реализация контент-стратегии

· Написание различных постов для социальных сетей (продающий, информационный, пост-актуализация и др.)

МОИ КАЧЕСТВА:

· Ответственность

· Целеустремленность

· Усидчивость

· Дисциплинированность

ОБРАЗОВАНИЕ:

Онлайн-школа FreelanceFamily

· Курс "Востребованный контент-маркетолог" (2020 год)

· Курс "Копирайтинг для социальных сетей" (2020 год)

ОПЫТ:

Опыт в этом направлении я только начинаю нарабатывать, однако это не повлияет на качество моей работы

Плюсы работы со мной: