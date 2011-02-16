Требуются авторы работ по психологии, дефектологии, педагогики.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуются авторы работ, по всем дисциплинам.Рефераты, Курсовые и Дипломы70 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется автор по электротехническим дисциплинам. - электротехника - электромеханика и др... Так же, требуются авторы работ по другим техническим предметам.Закрыт13 лет назад
Требуются авторы работ по электротехнике. жду ответ на адрес: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Первая глава – рассмотреть теоретические аспекты исследуемой темы (определить понятие «социальной ответственности» и «этики» управления, раскрыть виды социальной ответственности и этики менеджмента, современные подходы к их определению). Вторая глава – анализ социальной ответственности и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются преподаватели по специальности технология продукции общественного питания.Закрыт14 лет назад
Требуются авторы работ по пищевому производству.Закрыт14 лет назад
- $100
Требуются преподаватели для выполнения студенческих работ. информатика, физика.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доработать курсовик Тема: салат - бар на 30 посадочных местРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
СРОЧНО!!! Необходимо откорректировать практику в соответствии с недавно принятыми законами. Жду отклики на почту [email protected] С уважением, Светлана.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Органзация рботы салат бара на 30 посадочных мест.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуются авторы по автоделуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен автор для выполнения дипломной работы по биохимии. Жду Ваших предложений. [email protected] С уважением, Светлана.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуются авторы студенческих работ по сторительным дисциплинам.Закрыт14 лет назад
Срочно требуются авторы по юридическим дисциплинам.!!!!!!!!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
Предмет: Основы научных исследований. Тема: Использования энергии торможения автомобиля для улучшения его экономичности и экологической обстановки на городской территории. Раскрыть: рассматриваются существующие способы и устройства для использования энергии торможения автомобиля на его ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад