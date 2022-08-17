ТРУДОЛЮБИЕ,КРЕАТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КАЖДОМ ПРОЕКТЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕНЫ!!!

ЦЕЛЬ: НАБРАТЬСЯ ОПЫТА И СТАТЬ ЛУЧШИМ В СВОЕЙ СФЕРЕ

ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ:

Умело работаю в таких программах как PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR и FIGMA

Могу сделать уникальный логотип, дизайн сайта, баннеры, оформления для каналов в социальных сетях, обложки и фирменный стиль.

ОБО МНЕ:

Привет!!Меня зовут Бобур. Я графический и веб-дизайнер из Узбекистана, Ташкент. Мне 21 год и я начал учиться этой прекрасной профессии недавно, уже 8 месяцев. Методом проб и ошибок, практики и советов от опытных дизайнеров, я подумал, что нужно идти дальше и работать с заказчиками во фрилансе. Вот так я и оказался в этой бирже.

Хоть я и новичок, но я улучшаю свои навыки дизайна каждый день. И подойду к своей работе серьезно, но креативно.

ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ!!!

Даю гарантию выполнения работы в срок!! В каждый проект буду выкладываться на 100, независимо от цены!!!

Учту все нюансы и предложения заказчика, если не понравится работa переделаю, если детали исправлю.Кстати все поправки и предложения бесплатны.

Моя почта: khabibibob@gmail

khabibibob@gmail Мой телеграм: @KHMuhammadB

@KHMuhammadB Вы можете связаться со мной в любое для вас удобное время и я отвечу на вопросы и предложения.

РАБОТАЯ СО МНОЙ

2. Очень много выгодных предложений и скидок, потому что мне нужны отзывы, а вам недорогой и уникальный проект

3. Учту все ваши предложения и пожелания