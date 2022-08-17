9979337B

Бобур 9979337B

 
23 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
ТРУДОЛЮБИЕ,КРЕАТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КАЖДОМ ПРОЕКТЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕНЫ!!!

ЦЕЛЬ: НАБРАТЬСЯ ОПЫТА И СТАТЬ ЛУЧШИМ В СВОЕЙ СФЕРЕ

ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ:

  • Умело работаю в таких программах как PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR и FIGMA
  • Могу сделать уникальный логотип, дизайн сайта, баннеры, оформления для каналов в социальных сетях, обложки и фирменный стиль.

ОБО МНЕ:

  • Привет!!Меня зовут Бобур. Я графический и веб-дизайнер из Узбекистана, Ташкент. Мне 21 год и я начал учиться этой прекрасной профессии недавно, уже 8 месяцев. Методом проб и ошибок, практики и советов от опытных дизайнеров, я подумал, что нужно идти дальше и работать с заказчиками во фрилансе. Вот так я и оказался в этой бирже.

РАЗВИВАЮСЬ И УЛУЧШАЮ СВОИ НАВЫКИ ДИЗАЙНЕРА!!

  • Хоть я и новичок, но я улучшаю свои навыки дизайна каждый день. И подойду к своей работе серьезно, но креативно.

ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ!!!

  • Даю гарантию выполнения работы в срок!! В каждый проект буду выкладываться на 100, независимо от цены!!!

СЧАСТЛИВЫЙ ЗАКАЗЧИК

  • Учту все нюансы и предложения заказчика, если не понравится работa переделаю, если детали исправлю.Кстати все поправки и предложения бесплатны.

КОНТАКТ С ЗАКАЗЧИКОМ

  • Моя почта: khabibibob@gmail
  • Мой телеграм: @KHMuhammadB
  • Вы можете связаться со мной в любое для вас удобное время и я отвечу на вопросы и предложения.

РАБОТАЯ СО МНОЙ

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1. Вы дадите старт карьере будущему лучшему дизайнеру на планете ;)

2. Очень много выгодных предложений и скидок, потому что мне нужны отзывы, а вам недорогой и уникальный проект

3. Учту все ваши предложения и пожелания

Дизайн сайтаЛоготип для сайтаFigmaIllustratorPhotoshop