ТРУДОЛЮБИЕ,КРЕАТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КАЖДОМ ПРОЕКТЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕНЫ!!!
ЦЕЛЬ: НАБРАТЬСЯ ОПЫТА И СТАТЬ ЛУЧШИМ В СВОЕЙ СФЕРЕ
ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ:
- Умело работаю в таких программах как PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR и FIGMA
- Могу сделать уникальный логотип, дизайн сайта, баннеры, оформления для каналов в социальных сетях, обложки и фирменный стиль.
ОБО МНЕ:
- Привет!!Меня зовут Бобур. Я графический и веб-дизайнер из Узбекистана, Ташкент. Мне 21 год и я начал учиться этой прекрасной профессии недавно, уже 8 месяцев. Методом проб и ошибок, практики и советов от опытных дизайнеров, я подумал, что нужно идти дальше и работать с заказчиками во фрилансе. Вот так я и оказался в этой бирже.
- Хоть я и новичок, но я улучшаю свои навыки дизайна каждый день. И подойду к своей работе серьезно, но креативно.
ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ!!!
- Даю гарантию выполнения работы в срок!! В каждый проект буду выкладываться на 100, независимо от цены!!!
- Учту все нюансы и предложения заказчика, если не понравится работa переделаю, если детали исправлю.Кстати все поправки и предложения бесплатны.
- Моя почта: khabibibob@gmail
- Мой телеграм: @KHMuhammadB
- Вы можете связаться со мной в любое для вас удобное время и я отвечу на вопросы и предложения.
РАБОТАЯ СО МНОЙ: 1. Вы дадите старт карьере будущему лучшему дизайнеру на планете ;)
2. Очень много выгодных предложений и скидок, потому что мне нужны отзывы, а вам недорогой и уникальный проект
3. Учту все ваши предложения и пожелания