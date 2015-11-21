Написание статей / Переводы / Копирайтинг

Плотно интересуюсь поп-культурой во всех проявлениях: кино, музыка, компьютерные и видеоигры, явления и тренды. Также любопытствую относительно гаджетов и прочих технологий. Знаю английский. Имею возможность и желание писать/копирайтить почти на любые темы или, соответственно, переводить.

Примеры статей:

http://francis-journal.ru/razvlecheniya/obzor_igry_papers_please/

http://francis-journal.ru/razvlecheniya/koktejl_nedeli_moscow_mule/

http://francis-journal.ru/gorod/konkurenty_chetvertogo_mosta_kak_eto_sdelali_v_drugih_gorodah_sibiri/