Здравствуйте, уважаемый Заказчик!

Меня зовут Илья Царевский.

Я графический дизайнер и умею грамотно работать с креативом. Основной профиль: логотипы и фирменный стиль.

Работаю в таких программах как: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

Чем могу быть полезен:

▸ Создать с нуля фирменного стиля Вашего бренда

▸ Разработать стильный и современный логотип

▸ Отрисовать векторное изображение

▸ Отретушировать фотографию

▸ Сделать фотомонтаж

▸ и другое

К заданиям подхожу ответственно. Буду рад долгосрочному сотрудничеству!