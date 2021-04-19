Здравствуйте, уважаемый Заказчик!
Меня зовут Илья Царевский.
Я графический дизайнер и умею грамотно работать с креативом. Основной профиль: логотипы и фирменный стиль.
Работаю в таких программах как: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.
Чем могу быть полезен:
▸ Создать с нуля фирменного стиля Вашего бренда
▸ Разработать стильный и современный логотип
▸ Отрисовать векторное изображение
▸ Отретушировать фотографию
▸ Сделать фотомонтаж
▸ и другое
К заданиям подхожу ответственно. Буду рад долгосрочному сотрудничеству!