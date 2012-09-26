Окончила киевский институт туризма, работаю журналистом, экскурсоводом

Окончила киевский институт туризма, работаю журналистом, разработчиком экскурсионных програм, гидом-экскурсоводом.

Лауреат всеукраинского конкурса молодых авторов "Проба пера" в номинации «Изысканное слово». Писала статьи для журналов: «Полуостров сокровищ», «ProXtreme», "Музейний простір".

В настоящее время пишу тексты для аудио-рассказов на радио Севастополя.

Можу писати статтi українською мовою.

Портфолио на etxt.ru

https://www.etxt.ru/9xxz.html

Портфолио на Крымологии:

http://krymology.info/index.php/Майя_Ходырева