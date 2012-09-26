Окончила киевский институт туризма, работаю журналистом, экскурсоводом
Окончила киевский институт туризма, работаю журналистом, разработчиком экскурсионных програм, гидом-экскурсоводом.
Лауреат всеукраинского конкурса молодых авторов "Проба пера" в номинации «Изысканное слово». Писала статьи для журналов: «Полуостров сокровищ», «ProXtreme», "Музейний простір".
В настоящее время пишу тексты для аудио-рассказов на радио Севастополя.
Можу писати статтi українською мовою.
Портфолио на etxt.ru
Портфолио на Крымологии:
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1214
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2042
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5412