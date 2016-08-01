Ребята,зачем обещать что вы все сделаете и пропадать?

Если вы не уверены в том что можете сделать это, не пишите " посмотрю через 20 мин напишу", "во вторник начнём с утра", "освобожусь через две недели" , посмотрите тз , хорошо подумайте, скажите цену и сделайте вовремя, зачем подставлять людей?