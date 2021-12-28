⭐️ Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном⭐️ ⌛️Только качественно и в срок⌛️

⚡️Верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JS, React⚡️

🎯Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

• Деньги  . Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

• Время ⏱. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе опыта прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

• Нервы . Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантии. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечаний позже.

📞Связь:

• E-mail: [email protected]

• Телеграм: Danil_Kozoroh

• Skype: Danil Kozoroh

⚖️Ответственность:

• готов приступить уже

• всегда довожу все до конца

• не нарушаю сроков

• не беру предоплату

• всегда на связи

Род занятий:

• Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код

• Верстка из PSD, Figma

• Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

• Работа с Scss

• JavaScript(ES6+)

• React.js

Обо мне:

Меня зовут Данил. Я живу в Украине, в чудесном городе Днепр. За плечами окончание курсов по WEB Frontend разработке в компании SkillUp, а так же практика на обучении в международной компании EPAM. Берусь за проекты любой сложности. В приоритете верстака удобных адаптивных магазинов и сайтов компании. В портфолио есть работы, которые я уже выполнял.

Оплата:

Оплатить можно в любой валюте. В приоритете украинская гривна (UAH), но так же можно оплатить и любой другой валютой. Так же оплатить можно на карту Монобанк или ПриватБанк. А так же любым других удобным для Вас способом.