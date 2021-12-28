⚡️Верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JS, React⚡️
🎯Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
• Деньги . Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
• Время ⏱. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе опыта прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
• Нервы . Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что, если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантии. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечаний позже.
📞Связь:
• E-mail: [email protected]
• Телеграм: Danil_Kozoroh
• Skype: Danil Kozoroh
⚖️Ответственность:
• готов приступить уже
• всегда довожу все до конца
• не нарушаю сроков
• не беру предоплату
• всегда на связи
Род занятий:
• Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код
• Верстка из PSD, Figma
• Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
• Работа с Scss
• JavaScript(ES6+)
• React.js
Обо мне:
Меня зовут Данил. Я живу в Украине, в чудесном городе Днепр. За плечами окончание курсов по WEB Frontend разработке в компании SkillUp, а так же практика на обучении в международной компании EPAM. Берусь за проекты любой сложности. В приоритете верстака удобных адаптивных магазинов и сайтов компании. В портфолио есть работы, которые я уже выполнял.
Оплата:
Оплатить можно в любой валюте. В приоритете украинская гривна (UAH), но так же можно оплатить и любой другой валютой. Так же оплатить можно на карту Монобанк или ПриватБанк. А так же любым других удобным для Вас способом.
Портфолио
- Многостраничный сайт для просмотра фильмов9 просмотров
- Адаптивный лендинг7 просмотров
- Лендинг Tinyone9 просмотров
- Лендинг17 просмотров